Хафтар перебрасывает в Сирт баллистические ракеты

Так называемая ливийская национальная армия Халифы Хафтара отправила транспорт с баллистическими ракетами в город Сирт для укрепления его обороны от наступающих сил международно признанного Правительства национального единства Ливии, сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Al-Masdar.

По данным портала, речь идет о разработанных в СССР одноступенчатых баллистических ракетах типа Р-17.

Al-Masdar отмечает, что в Сети появились видеозаписи, как эти ракеты завозят на грузовиках в Сирт.