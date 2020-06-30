Роухани обвинил США в разграблении Сирии

Действия США в нефтеносных районах Сирии – это разграбление богатств сирийского народа, заявил иранский лидер Хасан Роухани в ходе переговоров с президентами РФ и Турции - Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по видеосвязи.

"Незаконное присутствие оккупационных сил Америки в Сирии является дестабилизирующим фактором для Сирии, а также всего региона. Помимо этого незаконные действия американцев на нефтедобывающих районах Сирии фактически являются разграблением богатств сирийского народа", - утверждает Роухани, отметив, что американцы должны вывести свои войска из Сирии и всего региона.