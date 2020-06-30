В Иране снова тысячи заболевших COVID-19, более сотни умерших
Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 141 человек - до 10 958.
Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Ирана Сима Садат Лари, за сутки выявлены 2 549 новых случаев заражения опасной инфекцией. Тем самым число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Иране достигло 230 211.
По словам Лари, состояние 3 081 больного оценивается как тяжелое, из больниц выписаны 191 487 человек.