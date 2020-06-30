Оппозиция Армении: власть Пашиняна прямой дорогой идет к диктатуре

Действующая власть пошла на такие нарушения армянского законодательства, что в дальнейшем от нее можно ожидать все что угодно. Так депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян прокомментировала принятие парламентом Армении поправок в Конституцию в обход решений Конституционного суда и без референдума.

«Меня не удивит, если председатель парламента Арарат Мирзоян сам подпишет поправки к закону «О Конституционном суде» вместо президента. Меня даже не удивит, если Армению решат вдруг превратить из республики в монархию со всеми вытекающими из этого последствиями», - приводит ее слова news.am.

«Эти власти ничем не лучше прежних, хотя и постоянно сравнивают себя с ними. Они не боятся ничего, и, по сути, если говорить прямо, такого беспредела я никогда еще не видела. Они творят с Конституцией страны все что хотят, превратив ее в половую тряпку», - возмущается Зограбян, отметив, что власть прямой дорогой идет сейчас к диктатуре и ведет к этому всю Армению.

«Эйфории прежних двух лет уже давно нет. Если власть отменит режим ЧП, то увидит на улицах массы недовольных людей, которые будут желать лишь ее ухода», - заключила Зограбян.