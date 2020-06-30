Ильхам Алиев наградил сотрудников МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о награждении группы сотрудников МВД медалями "За Отчизну" и "За отвагу"

Как сообщает АзерТАдж, сотрудники МВД удостоены наград за заслуги при выполнении служебных обязанностей в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, укреплении законности и правопорядка, в обеспечении контроля за соблюдением особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.

