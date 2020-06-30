AzerGold отчиталось о проделанной работе

В результате финансовых проверок независимым аудитором было вынесено положительное заключение финансовым отчетам ЗАО. Согласно отчетам, акционерное общество завершило прошедший год с высоким доходом и прибыльностью, укрепив свои позиции по всем показателям.

В целом в 2019 году по сравнению с 2018-м ЗАО повысило добычу золота и серебра на 21,4% и 33,3% соответственно.

Как отмечается в отчетах компании, на фоне роста цен на золото и серебро на мировых биржах за прошедший год продажа драгметаллов компанией привлекла в экономику страны 86,2 миллионa долларов США, что больше аналогичной цифры за 2018 год на 48% (на 27,8 миллиона долларов США). В итоге чистая прибыль ЗАО по сравнению с 2018 годом выросла на 55% и составила 12,4 миллиона долларов США.