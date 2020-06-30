Швеция начала расследовать собственную борьбу с COVID-19

Власти Швеции создали комиссию для расследования своего подхода к пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Комиссия, по данным агентства, оценит меры, предпринятые властями для ограничения распространения COVID-19. Полный доклад расследования планируется представить в 2022 г. В нем эксперты озвучат все аспекты борьбы с пандемией, в том числе работу систем здравоохранения и образования.

Швеция единственная из стран ЕС не ввела режим самоизоляции и обошлась без строгих ограничений из-за пандемии. В начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что властям следовало принять больше ограничительных мер для борьбы с вирусом. 25 июня Всемирная организация здравоохранения включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

Число случаев COVID-19 в Швеции, по данным на 1 июля, превысило 68 000, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. За последние сутки их количество увеличилось на 784 человека, 23 заболевших скончались. Общее число смертей – 5333.