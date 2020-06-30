Впервые с февраля: в Малайзии ни одного случая передачи COVID-19

Власти Малайзии сообщили, что впервые с февраля в стране не зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса. Об этом сказал генеральный директор минздрава Хишам Абдула.

"За минувшие сутки был отмечен только один случай заражения коронавирусом - это гражданин Малайзии, вернувшийся из-за рубежа", - сказал чиновник. По его словам, "впервые с 26 февраля не было зафиксировано ни одного случая передачи вируса непосредственно в обществе", передает ТАСС.

Как отметил Абдула, "в больницах остается только 141 пациент, остальные уполностью выздоровели".

Власти Малайзии с 10 июня сняли большинство ограничительных мер, введенных 18 марта в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешается свободное перемещение между штатами, восстанавливается внутренний туризм. Практически все сферы жизнедеятельности, в том числе социально-экономической, начали свою работу с определенными ограничениями.