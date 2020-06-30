Каждый институт при Минтруда получил отдельный статус

Указом «О ряде мероприятий по обеспечению деятельности Министерства труда и социальной защиты населения» от 30 июня 2020 года утверждается Устав публичных юридических лиц при министерстве – Государственного фонда социальной защиты, Госагентства по занятости, Государственного агентства медицинско-социальной экспертизы и реабилитации, а также Агентства социальных услуг.

Последние указы президента Ильхама Алиева создают почву для нового продвижения в процессе больших структурных реформ, проводимых с целью усовершенствования управления в сфере социальной защиты и повышения уровня услуг, оказываемых населению. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно уставу новосозданного Агентства социальных услуг, эта структура будет обеспечивать реализацию государственной политики в социальной сфере. В сферу деятельности новой структуры входят такие направления, как социальные услуги и социальная защита нуждающихся семей, улучшение их благосостояния, усовершенствование деятельности и повышение прозрачности в сфере социальных услуг и др.

Также, согласно утвержденному уставу публичного юридического лица, Государственный фонд социальной защиты осуществляет деятельность в сфере выплаты адресной социальной помощи, пенсий, компенсаций и других предусмотренных законом выплат.

В сферу деятельности Госагентства по занятости входит расширение возможностей трудоустройства безработных людей, обеспечение их профессиональной подготовки, повышение профессиональных навыков, формирование рабочей силы в соответствии с требованиями рынка труда, создание банка вакансий, выявление и пресечение неформальной занятости и т.д. Агентство также будет вести электронный реестр юридических лиц, занимающихся трудоустройством, и составлять программу занятости для возвращения на рынок труда людей, зарегистрированных в качестве безработных.

Что касается Государственного агентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации, то оно будет заниматься оценкой инвалидности и реабилитацией.

Также Министерству труда и социальной защиты поручено в течение двух месяцев предпринять необходимые меры по созданию на основе госучреждений соцзащиты при Госфонде соцзащиты центров профессиональной подготовки при Госагентстве по занятости и государственных реабилитационных учреждений при Государственной службе социально-медицинской экспертизы и реабилитации, публичных лиц юридического права при Агентстве соцуслуг, Госагентстве по занятости и Госагентстве социально-медицинской экспертизы и реабилитации.

В другом указе президента Ильхама Алиева от 30 июня 2020 года поручается ввести изменения в указ от 16 февраля 2011 года. В указе говорится о штатном количестве сотрудников Аппарата министерства и Аппарата Госслужбы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Таким образом, оба указа президента преследуют цель оптимизировать управление в сфере труда, занятости, социальной защиты и успешно продолжить реформы, основывающиеся на принципе удовлетворения граждан.

Напомним, что юридические лица публичного права при Министерстве труда и социальной защиты населения были созданы в соответствии с указом главы государства от 30 декабря 2019 года.