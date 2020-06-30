В Австралии снова карантин: ситуация ухудшается

Власти Австралии на месяц ввели карантин в нескольких районах Мельбурна: ограничения коснутся 300 тысяч человек, которые смогут покидать дома только, чтобы купить продукты .

Как сообщает BBC, это связано с тем, что в этих частях города зафиксирован резкий рост новых случаев заболевания коронавирусом.

Под вопросом оказался розыгрыш Кубка африканских наций-2021 - главного футбольного турнира Африки. Эпидемиологическая ситуация на континенте продолжает ухудшаться, и организаторы турнира говорят, что склоняются к решению его отменить.

Также, скорее всего, не будет доиграна мировая серия по регби-7, следующий этап которой должен пройти в ноябре-декабре этого года.

Отметим, что в мае власти Австралии начали постепенно снимать карантинные меры.