В Австралии снова карантин: ситуация ухудшается
Власти Австралии на месяц ввели карантин в нескольких районах Мельбурна: ограничения коснутся 300 тысяч человек, которые смогут покидать дома только, чтобы купить продукты.
Как сообщает BBC, это связано с тем, что в этих частях города зафиксирован резкий рост новых случаев заболевания коронавирусом.
Под вопросом оказался розыгрыш Кубка африканских наций-2021 - главного футбольного турнира Африки. Эпидемиологическая ситуация на континенте продолжает ухудшаться, и организаторы турнира говорят, что склоняются к решению его отменить.
Также, скорее всего, не будет доиграна мировая серия по регби-7, следующий этап которой должен пройти в ноябре-декабре этого года.
Отметим, что в мае власти Австралии начали постепенно снимать карантинные меры.