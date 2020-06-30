Несмотря на снижение динамики распространения коронавируса, штат Нью-Йорк более всего пострадал от пандемии. До сегодняшнего дня здесь COVID-19 заразились свыше 417 тысяч человек, из-за опасного вируса скончались 32 129 человек.

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа в США за последние сутки увеличилось на 1 315 человек - до 130 134. Согласно данным сайта Worldometer, число случаев заражения за прошедшие 24 часа возросло на 47 499 - до 2 730 803 человек.

На фоне этого кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что не будет проводить никаких предвыборных встреч и акций, пока ситуация с коронавирусом в стране не начнет улучшаться. Его оппонент Дональд Трамп, между тем, продолжает кампанию и недавно провел встречу с избирателями в штате Оклахома, где растет заболеваемость. пишет BBC/

Ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что, если власти не возьмут распространение вируса под контроль, число ежедневно заболевающих людей может достигнуть 100 тысяч. Сейчас в стране регистрируют порядка 40 тыс. новых случаев в сутки, в основном это связано с резким ухудшением ситуации в Техасе и Флориде. Несколько американских штатов ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из других районов страны. "Я очень озабочен и недоволен, потому что мы идем по неверному пути", - заявил Энтони Фаучи.

Всеамериканская организация здравоохранения предупреждает, что смертность от коронавируса в странах Карибского бассейна и Латинской Америки к октябрю может составить 400 тыс. человек, если в регионе не будут предприняты строгие меры контроля.