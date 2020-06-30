В Баку ликвидируют карантинные посты полиции
На всех улицах и проспектах Баку, за исключением постов на въезде и выезде из города, со 2 июля будут ликвидированы специальные полицейские посты, созданные на время карантинного режима.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, причиной этого является обеспечение интенсивного движения транспорта на внутригородских дорогах и привлечение еще большего количества сотрудников для контроля за особым карантинным режимом.
«После этого во всех закрытых пространствах города будет ужесточен контроль за соблюдением требований режима карантина, в частности, за ношением масок и соблюдением социальной дистанции.
Будет увеличено количество пеших патрулей на улицах и проспектах, во внутригородских дворах, наличие же разрешений на движение транспорта будет определяться при помощи камер видеонаблюдения.
Все мероприятия направлены на обеспечение безопасности населения и здоровья людей. Граждане должны строго выполнять требования особого карантинного режима», - говорится в сообщении.