В Баку ликвидируют карантинные посты полиции

На всех улицах и проспектах Баку, за исключением постов на въезде и выезде из города, со 2 июля будут ликвидированы специальные полицейские посты, созданные на время карантинного режима.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, причиной этого является обеспечение интенсивного движения транспорта на внутригородских дорогах и привлечение еще большего количества сотрудников для контроля за особым карантинным режимом.

«После этого во всех закрытых пространствах города будет ужесточен контроль за соблюдением требований режима карантина, в частности, за ношением масок и соблюдением социальной дистанции.

Будет увеличено количество пеших патрулей на улицах и проспектах, во внутригородских дворах, наличие же разрешений на движение транспорта будет определяться при помощи камер видеонаблюдения.

Все мероприятия направлены на обеспечение безопасности населения и здоровья людей. Граждане должны строго выполнять требования особого карантинного режима», - говорится в сообщении.