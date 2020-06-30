В Грузии упразднили последнюю зону строгого карантина

Власти Грузии приняли решение снять строгий карантинный режим в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо Картли), который был введен из-за опасности вспышки эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении администрации края, передает ТАСС.

"В регионе Квемо Картли после 67-дневного строгого карантинного режима открылось село Мушевани - последняя закрытая зона. С сегодняшнего дня местные жители могут свободно передвигаться по остальной территории Грузии", - сказано в сообщении.

Мушевани вместе с Болнисским, а также соседствующим с ним Марнеульским районами было объявлено зоной строгого карантина 23 марта. Марнеульский район открыли 18 мая. Позже открыли Болнисский муниципалитет, однако село Мушевани по-прежнему оставалось закрытым.

Открытие Мушевани изначально планировалось 6 июля, однако благоприятная эпидемиологическая ситуация позволила сделать это на пять дней раньше. Таким образом, в Грузии не осталось ни одной зоны строгого карантина.

По последним данным, в Грузии выявлен 931 случай заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 795 человек выздоровели. На карантине находятся более 2,8 тыс. человек, в стационарах - 229, 15 пациентов умерли.