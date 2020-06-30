Пашинян о тяжелых пациентах с коронавирусом в Армении

Состояние свыше 650 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении тяжелое или крайне тяжелое, заявил сегодня премьер–министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

"На данный момент у нас есть 10,9 тысячи "активных" пациентов с коронавирусом, 2 106 из них находятся в больничных условиях. Состояние 536 тяжелое, 117 - крайне тяжелое. Пневмония диагностирована у 1730 пациентов", - отметил Пашинян.

Кроме того, по его словам, если за первые пять месяцев 2020 года уровень общей смертности в стране был ниже по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, то в июне нынешнего года в сравнении с прошлогодним июнем этот показатель вырос примерно на 30%.

"Конечно, изменение статистики не полностью обусловлено коронавирусом, но ситуация с COVID-19 существенно влияет на этот фактор смертности", - отметил армянский премьер.