В Азербайджане выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусом, 346 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 18 112 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 061 человек вылечился, 220 – скончались, 7 831 – продолжает лечение в больницах особого режима.

Отметим, что до сегодняшнего дня в стране проведено 488 852 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6682 – за минувшие сутки.