Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня во всех конфликтах

К немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира Гутерреш призвал еще 23 марта. С тех пор Совбез никак не мог договориться по формулировкам резолюции, которая бы официально поддержала призыв генсека.

Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена, передает РИА Новости.

Согласно тексту резолюции, который есть в распоряжении РИА Новости, Совбез выражает глубокую обеспокоенность в связи с разрушительными последствиями пандемии COVID-19 по всему миру, в особенности в странах, охваченных вооруженными конфликтами. В документе отмечается, что СБ признает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, и в то же время пандемия может ухудшить гуманитарные последствия конфликтных ситуаций.

В проекте резолюции сказано, что члены СБ ООН учитывают меры, предложенные генсеком организации Антониу Гутеррешем, "в частности, его призыв к немедленному глобальному прекращению огня". СБ полагает, что "беспрецедентные масштабы пандемии COVID-19 могут поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности", говорится в тексте.

Как отмечается в резолюции, СБ ООН "требует общего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах… и поддерживает усилия, предпринимаемые генеральным секретарем и его специальными представителями и специальными посланниками в этом отношении". СБ ООН также призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы способствовать безопасной, беспрепятственной и стабильной доставке гуманитарной помощи.

При этом, как говорится в тексте, СБ ООН подтверждает, что это общее прекращение боевых действий и эта гуманитарная пауза не касаются военных операций против террористических организаций "Исламское государство", "Аль-Каиды", "Фронта ан-Нусры", а также всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними и другими террористическими группами, обозначенными Советом безопасности.