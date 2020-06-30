Объяснено решение не сообщать Трампу о «сговоре» России с талибами

Решение не сообщать президенту США Дональду Трампу о якобы сговоре России с боевиками, связанными с террористическим движением «Талибан», приняла высокопоставленная сотрудница ЦРУ. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

Он объяснил, что американскому лидеру не доложили о полученных сведениях, так как не были уверены в этой информации. О'Брайен также подчеркнул, что ежедневно поступают тысячи разведданных.

Советник Трампа считает, что преждевременное раскрытие информации может помешать разобраться в ситуации. Он также сообщил, что президенту США доложили о происходящем сразу после публикаций в СМИ.