Новый смертельный вирус убил тысячи животных
Смертельный вирус геморрагической болезни кроликов (RHDV2) распространяется по США, он уже убил тысячи животных, сообщает Bisiness Insider.
Некоторые ветеринары называют его «кроличьей Эболой», поскольку вирус так же вызывает поражения органов и тканей кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и смерти. По их словам, часто единственный внешний признак того, что животные заражены, появляется после их смерти, когда из носа вдруг начинает течь кровь.
С апреля Минсельхоз США подтвердил случаи заболевания RHDV2 в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Юте, Техасе и Нью-Мексико.
Сообщается, что вирус распространяется через кровь, кал и мочу. По степени опасности, по словам ветеринаров, он превосходит коронавирус нового типа, так как зараженное животное умирает в 90 процентах случаев. При этом утверждается, что RHDV2 не несет опасность для людей, кошек и собак, но может сохраняться на поверхностях и одежде в течение трех с половиной месяцев.
Как пишет издание, вирус ранее фиксировали среди домашних кроликов в штате Огайо в 2018 году, а затем — в Вашингтоне летом 2019 года и Нью-Йорке в феврале этого года. Во Франции, Австралии и Канаде также регистрировали случаи заражения. Впервые же о такой инфекции стало известно в 1984 году, когда заболели кролики в Китае.
Нынешняя эпидемия вызывает особую тревогу специалистов, поскольку вирус впервые перешел с одомашненных животных на диких кроликов и зайцев. Вакцины от него пока нет.