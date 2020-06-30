Ирландские СМИ: Азербайджан щедро заплатит Рою Кину, но он же конфликтный

Эльмир Алиев, отдел спорта 22:26

Информация о том, что знаменитый в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может стать главным тренером сборной Азербайджана, активно муссируется на его родине – в Ирландии.

Местные журналисты, с одной стороны, считают, что назначение Кина на пост наставника национальной команды Азербайджана выглядит вполне реально, так как в нашей стране есть возможность удовлетворить финансовые потребности легендарного ирландца, но, с другой, задаются вопросом: а так ли нужен АФФА конфликтный человек, не добившийся особых успехов на тренерском поприще? «Есть одна причина, по которой Рой Кин действительно может вести переговоры с АФФА – азербайджанцы могут себе его позволить, - пишет Extra.ie. – Богатое нефтью прикаспийское государство любит тратить и инвестировать деньги. И это будет здорово для Кина, так как он никогда не изменял себе ни в каких контрактных переговорах. И хотя за последние десять лет Кин не работал главным тренером, цена за его услуги не упала ни на цент. Возможно, именно поэтому он не получает много предложений. Каких бы денег ни потребовал Кин от азербайджанцев, это не должно стать проблемой. Если Кин согласится, он будет щедро вознагражден».

Далее издание рассказывает о спортивных достижениях Азербайджана, не забывая напомнить, что в отборочном цикле Евро-2020 наша футбольная сборная набрала лишь одно очко. «Если Кин примет вызов, это будет непохоже ни на что, с чем он сталкивался на клубном уровне. В «Сандерленде» (в 2007 году ирландец вывел эту команду в английскую Премьер-лигу – Ред.) были деньги, чтобы тратить, в «Ипсвиче» (2009-2011) их было чуть меньше. И в обоих клубах Кин перетасовывал состав. На международном уровне таких возможностей будет меньше, как успел понять Рой Кин за пять лет работы помощником главного тренера сборной Ирландии. И сейчас многое будет зависеть от того, насколько сильно Кин хочет вернуться на первые роли. До сих пор ему не очень хотелось уезжать далеко от дома. В 2011 году он отказался от работы в Исландии, а в 2012 не возглавил турецкий «Касымпаша». Ему почти 49 лет, и он может предпочесть не тренерское кресло, а посиделки в студии телеканала Sky Sports, где он будет наносить вербальные удары по футболистам, которые не выполняют свою работу. Но, возможно, он захочет вернуться на тренерскую скамью, чтобы восстановить свою репутацию тренера. У Кина сложный характер, но, быть может, это лучше всего подходит для редких матчей национальных команд. В любом случае независимо от результатов работа в сборной Азербайджана станет для Кина хорошим опытом».

А вот в издании The Irish Times не верят в перспективы харизматического соотечественника в Азербайджане. «Многие тренеры хотели бы возглавить национальную сборную, и у Азербайджана гораздо больше ресурсов, чем у большинства, - пишет автор. – Но все же маловероятно, что в Баку не знают о конфликтах Роя Кина в раздевалке с игроками и о его скандальных заявлениях, из-за которых ему так трудно получить новый шанс на тренерской стезе. Футбольные руководители понимают, что с Кином придется тяжело, и попросту не хотят усложнять себе жизнь. Вероятно предположить, что Кину сейчас больше подходит работа помощника, чем главного тренера сборной, которая набрала только одно очко в квалификации Евро-2020. Азербайджанцы подтвердили, что Кин среди кандидатов на пост главного тренера сборной. Но, учитывая очередь из тренеров, которая обычно бывает в таких случаях, было бы удивительно, если бы в Азербайджане решили, что именно Кин является самой подходящей кандидатурой».