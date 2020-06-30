В России завершилось голосование по Конституции

Общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции РФ завершилось на территории России, в 21:00 закрылись участки в самом западном регионе страны - Калининградской области. Избирательные комиссии подводят итоги голосования, передает ТАСС.

Из-за географической протяженности России, расположенной в 11 часовых поясах, голосование в общей сложности длится для ее граждан более суток: выборы начались на Дальнем Востоке, когда на календарях в центральных регионах страны еще был вторник, а закончились в Калининграде в то время, когда для дальневосточников уже начался четверг.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 73,20% россиян, против высказались 25,84% участников голосования по итогам обработки 25% протоколов. Общая явка по состоянию на 21:00 (мск) составляет 64,99%.

На данный момент на информационном табло в ЦИК опубликованы результаты голосования по итогам обработки 100% протоколов в семи регионах. Это Амурская, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и Камчатский и Хабаровский края (в этих субъектах поправки поддержали от 61,76% до 80,3% россиян).