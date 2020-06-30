Стало известно о скорой аннексии Израилем Западного берега Иордана

Израиль аннексирует территории Западного берега реки Иордан в ближайшее время. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленный источник.

Утверждается, что решение о захвате земли может быть принято уже на следующей неделе, после выступления президента США Дональда Трампа. Американский лидер должен был высказать свое мнение по данному вопросу в конце июня, однако этого не произошло.

В настоящее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет переговоры с властями США. Ранее в среду, 1 июля, он обсудил вопрос аннексии с руководством американского Совета национальной безопасности.

26 июня сообщалось, что Израиль отказался от аннексии территорий Палестины в Иорданской долине, выбрав символический вариант захвата, о чем уведомил президента Палестины Махмуда Аббаса. Уточнялось, что страна намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан.