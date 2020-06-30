Арестован глава Zaminbank

1 июля был арестован глава ОАО Zaminbank Надир Исмаилов, сообщает Unikal.org.

Согласно информации, Надир Исмаилов был заджержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией. Он обвиняется в присвоении 20 миллионов манатов. Возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 и 309.2.2 УК Азербайджана.

Решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что Zaminbank был объявлен банкротом 4 года назад.