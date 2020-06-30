В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом

Еще 39 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале городского штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в столице достигло 3870 человек.

По данным на 1 июля, за все время в столице России зарегистрировано 222 тысячи фактов инфицирования. 152 тысячи зараженных уже поправились.