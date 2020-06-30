Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, который дважды нарушал режим самоизоляции за время связанного с пандемией коронавируса карантина, ушел в отставку. Об этом сообщила газета Otago Daily Times.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн приняла его заявление об отставке. До парламентских выборов, которые должны пройти в сентябре, руководить Минздравом будет министр образования Крис Хипкинз.

Дэвид Кларк после введения в Новой Зеландии общенационального карантина дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки в парке и семейного пикника на пляже. После этого Кларк предлагал свою отставку, но Ардерн не приняла ее, отметив, что сделала бы это в обычных условиях, но не на фоне пандемии.

За нарушение карантина главу Минздрава все же лишили должности помощника министра финансов, которую он занимал по совместительству, и понизили до низшего ранга в кабинете министров.