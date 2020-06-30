В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах. Для принятия закона был необходим 41 голос. В поддержку законопроекта об однополых партнерствах проголосовали 42 депутата, пятеро выступили против.

Согласно закону, однополым парам в Черногории разрешается пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам. Однако уточняется, что возможность усыновления детей не предуcматривается.