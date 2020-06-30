В Азербайджане сегодня выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет выпускные (вступительные) экзамены на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, в которых примут участие 13 450 человек, говорится в сообщении ГЭЦ.

Участники экзамена должны иметь при себе защитную маску и использовать ее правильно (маска должна прикрывать нос, рот и подбородок). Маска не может быть снята и должна использоваться в течение всего процесса экзамена (на входе, в период экзамена и на выходе из здания после проведения экзамена).

Экзамен начинается в 11:00. За 15 минут до его начала пропуск в здание, где пройдет экзамен, будет прекращен.