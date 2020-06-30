Вилаят Эйвазов о нарушениях режима карантина

Он отметил, что в ходе проверок выявляются лица, покидающие место жительства без соответствующего разрешения, пытающиеся незаконно пересечь посты, нарушающие требования, связанные с использованием средств индивидуальной защиты, владельцы объектов, не соблюдающие правила, объявленные для предприятий общественного питания, водители, пользующиеся транспортными средствами без особой надобности, и другие нарушения, на которые сотрудниками полиции составляются протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и нарушители привлекаются к ответственности:

«Наши граждане в целом соблюдают правила, установленные для обычного и строгого карантинных режимов. Абсолютное большинство населения придерживается таких требований, как соблюдение социальной изоляции, ограничений и санитарно-гигиенических условий, не покидание места жительства без надобности и так далее. Но я также подчеркиваю, что у части наших граждан были случаи личной халатности, безответственности, повлекшие применение административных штрафов и создавшие условия для заражения их семей и окружающих».

Министр отметил, что гражданам следует оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией: «Они должны изолироваться от окружающей среды и таким образом обезопасить себя и свое здоровье. Конечно, карантин - не самый эффективный метод борьбы, но и лучшего метода защиты в мире еще не найдено. Штрафы также на самом деле являются эффективным инструментом, сдерживающим граждан от намерения нарушить правила. То есть мысль не подвергнуться штрафу спасает не только одного человека, но и других, кого он сам может заразить. Сотрудники органов внутренних дел уже несколько месяцев доводят это до населения. Наша главная работа - не выписывание штрафов, и я напомню, что большинству нарушителей правил в первый раз было сделано лишь предупреждение».