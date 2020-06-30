Toyota Abşeron Mərkəzi – 4 года с вами!
Официальный дилер Toyota в Азербайджане - Toyota Abşeron Mərkəzi гордится тем, что уже в течение четырех лет успешно и качественно обслуживает клиентов.
За эти годы центр завоевал доверие и любовь всех клиентов благодаря своему высокому уровню обслуживания. Помимо своих услуг, Toyota Abşeron предлагает клиентам регулярные скидки и акции. Самой запоминающейся из них была проведенная лотерея, победителям которой были подарены различные сервисные услуги.
Успешную деятельность, направленную на комфорт и пожелания клиентов, подтверждают награды, врученные Центру Toyota Abşeron. Три года подряд Центр удостаивается почетной премии Kaizen, вручаемой офисом Toyota Caucasus представительствам, отвечающим основным performans показателям. Также Toyota Abşeron вошла в число лучших 45 европейских дилеров, которые по итогам прошлого года получили премию Ichiban 2019: The best Toyota Retailers. Эта ежегодная награда вручается дилерам, которые оказали клиентам лучший сервис и высокое качество услуг в своем городе.
Удобный, просторный салон и профессиональная зона сервисного центра всегда готовы к встрече посетителей. Сервисный центр предлагает клиентам обширную базу запчастей. Клиенты также могут воспользоваться гарантийным сервисом, осмотром и бесплатным ремонтом моделей Toyota, отвечающим специальным сервисным (recall) кампаниям. В этом сервис-центре вы можете доверить ваш автомобиль сертифицированным, профессиональным мастерам и ждать окончания ремонтных работ вашего автомобиля в удобной зоне ожидания.
Toyota Abşeron Mərkəzi
Трасса Баку - Сумгаит, 6-й км.
Тел .: +994 12 349 00 60 / * 0110
Электронная почта: [email protected]