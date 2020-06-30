В США рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки
Рекордные 48 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в США за последние сутки, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США выявлено 2 682 270 случаев заражения COVID-19, выздоровели 729 994 человека, скончались 128 028 пациентов с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что власти США скупили практически весь запас препарата «Ремдесивир», которым лечат вызываемое коронавирусом заболевание. Это означает, что в ближайшие три месяца ни одна страна не сможет приобрести это лекарство в значительном объеме.