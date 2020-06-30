Минздрав повышает навыки врачей в борьбе с коронавирусом

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана государство продолжает применять широкомасштабные комплексные меры. По указанию Министерства здравоохранения в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени А. Алиева для врачей и среднего медицинского персонала проводятся специальные онлайн-тренинги. Целью этих тренингов является проинформировать максимально широкую аудиторию непосредственно борящихся с коронавирусом и наиболее подверженных риску заражения врачей и средних медицинских работников о вирусе и способах его предотвращения, а также подготовить их к противоэпидемическим мерам.

На начальном этапе проводимых в АГИУВ на эту очень актуальную тему онлайн-курсов в них приняли участие 2100 врачей и средних медработников из 79 поликлиник города Баку. Во время краткосрочных онлайн-тренингов, которые продолжаются уже в течение нескольких дней, медицинский персонал, постоянно контактирующий с зараженными пациентами, получает самую актуальную информацию о заболевании COVID-19, его текущих схемах лечения, а также о путях решения сопутствующих проблем. В дополнение к общим курсам специально для среднего медицинского персонала были организованы тренинги по противоэпидемическим и биозащитным мерам, а также правилам карантинного режима в период пандемии. Более 800 медицинских работников уже прослушали онлайн-курсы и приняли участие в тренингах.

Следует отметить, что проведение онлайн-тренингов с участием ведущих сотрудников кафедр инфекционных болезней, микробиологии и эпидемиологии, терапии и педиатрии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева продолжается и в настоящее время, включая выходные дни.