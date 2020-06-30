В Монголии вспышка бубонной чумы из-за мяса сурка
Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны. Об этом сообщило сегодня монгольское национальное информагентство Montsame.
По его сведениям, вспышка произошла в аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции) Ховд. У одного человека наблюдается легочная форма заболевания.
На территории аймака введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены.
Информагентство CentralAsia сообщает, что в больницу доставили мужчину и девушку. Последняя находится в критическом состоянии. В начале болезни с ней напрямую контактировали 60 человек, а косвенно – 400. В издании также уточнили причину, из-за которой молодые люди заразились бубонной чумой. Известно, что они употребили в пищу не прошедшее тепловую обработку мясо сурка.
Бубонная чума - это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить.