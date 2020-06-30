Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны. Об этом сообщило сегодня монгольское национальное информагентство Montsame.

По его сведениям, вспышка произошла в аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции) Ховд. У одного человека наблюдается легочная форма заболевания.