Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:18

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа. «Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеров (среди разработчиков) могут отделять от успеха месяцы. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это», - заявил он вчера, 1 июля… Гонка вооружений, гонка за право быть первыми в космосе, в нанотехнологиях, в построении рыночных отношений – да мало ли мы пережили глобальных соревнований, где пришедший к финишу первым получал все, а вторых и третьих мест попросту не существовало, такие уж в забегах подобного уровня жесточайшие правила.

В нынешней ситуации это ведь не просто возможность получить сверхприбыль и доказать свое интеллектуальное лидерство – но и вопрос власти: вакцина позволит смягчить критику в адрес властей, не справившихся с пандемией на раннем этапе. А потому если раньше на подобного рода разработки уходили годы, и порой – безрезультатно, достаточно вспомнить, что ни от «испанки», ни от «птичьего гриппа» вакцину разработать вовремя так и не сумели – то в случае с COVID-19 ученые всего мира надеются уложиться в несколько месяцев. Причем идя к заветной цели получения «вакцины всевластия» разными путями. Европа делает ставку на международное сотрудничество. Так, например, в мае Еврокомиссия объявила онлайн-марафон по сбору средств на разработку вакцины, в котором приняли участие Франция, Германия, Япония, Канада, Саудовская Аравия, Великобритания, Израиль, Греция. К концу месяца удалось собрать более 9,5 миллиарда евро, даже немного больше, чем планировали организаторы. «Вакцина против COVID-19 должна быть общественным благом для всего мира, у людей должен быть равный доступ к ней», такова точка зрения руководства Евросоюза, которую, как представляется, разделяет большинство людей в мире. Естественно, что подобную точку зрения разделяют не все. Администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить гражданам своей страны приоритетный доступ к вакцинированию уже этой осенью и выделила более $2 млрд как американским, так и европейским фармацевтическим компаниям, чтобы и зарубежные разработки велись в пользу Соединенных Штатов. Кстати, в США гонка за вакциной приобретает черты военной операции. Руководство поручено четырехзвездному генералу Густаву Перна - военному специалисту по логистике и руководителю командования материально-технического обеспечения сухопутных войск Соединенных Штатов. Генерал получил от вашингтонской администрации 10 миллиардов долларов, чтобы к январю 2021 года в стране было достаточно доз, чтобы сделать прививки всем американцам.

Россия, по мнению международного научного сообщества, также являет собой пример «вакцинного национализма»: стремится первой привить свое население и ведет разработки при минимальном сотрудничестве с другими странами. В мае президент Владимир Путин заявил, что очень рассчитывает на регистрацию именно российской вакцины уже в сентябре, и потребовал заблаговременно оформить интеллектуальные права страны на ее разработку. У Китая ситуация сложнее. Пекин достиг в этом направлении значительных успехов, вполне способен разработать вакцину раньше США и других стран и делиться своими наработками с западными учеными – но здесь вступают в силу препятствия политического характера: его исследования и полученные результаты вполне могут не получить одобрения в других государствах, как это уже было в случае вакцины от Эболы. И самое важное – первые испытания вакцин от коронавируса на людях начались в марте. При этом необходимо пояснить, что клинические исследования включают несколько фаз. Во время Фазы 1 вакцину тестируют на небольшой группе людей, проверяют ее безопасность и дозировку. На этапе Фазы 2 проводятся расширенные испытания уже на сотнях людей, среди которых выделяют целевые возрастные группы (например, детей или пожилых людей). В Фазе 3 тестируются тысячи людей. После ее успешного завершения вакцину должны одобрить регулирующие органы. Чтобы ускорить разработку вакцины, фазы могут комбинироваться: например, ряд вакцин, по данным ВОЗ, сейчас проходят фазу 1/2, то есть одновременно и первую, и вторую фазы исследования. В целом же по миру из 141 разрабатываемой сейчас вакцины на добровольцах начали испытывать лишь 10. Есть и еще одно обстоятельство, вызывающее скептическое отношение к скорейшей разработке и запуску в производство вакцины от коронавируса – сомнения в отношении заинтересованности самих фармацевтических и биотехнологических фирм в международном сотрудничестве. Инициатива ВОЗ «Act Accelerator» или созданная GAVI платформа Covax, нацеленные на то, чтобы сделать изобретенную когда-нибудь вакцину достоянием всего мира и ограничить для этого патентное право, вряд ли вызовет у них большой энтузиазм, поскольку речь идет о сверхприбыли.