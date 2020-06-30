Самый богатый в мире человек стал еще богаче

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Таким образом, пишет агентство, был обновлен предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года - тогда богатство Безоса насчитывало 167,7 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что новый рекорд стал возможным благодаря скачку стоимости акций Amazon - по итогам среды она выросла на 4,4%, до рекордных 2878,7 доллара за штуку.

За первое полугодие благосостояние Безоса выросло на 56,7 миллиарда долларов, и данная ситуация, как пишет агентство, "подчеркивает растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии".