Токаев рассказал, как он познакомился с Назарбаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье, опубликованной в газете Egemen Qazaqstan, рассказал о знакомстве с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Согласно информации, политики познакомились 35 лет назад. "В сентябре 1985 года Нурсултан Абишевич в качестве председателя Совета Министров Казахской ССР прибыл в Китай. Я в то время работал в посольстве. Уже тогда всех нас поразили и восхитили глубина знаний, смелость мысли, последовательность и ясность речи, которые демонстрировал глава казахского правительства во время переговоров с китайской стороной", — сказал Токаев.

Тогда же двум будущим президентам удалось побеседовать в неформальной обстановке: "Когда мы встретились с сотрудниками посольства после неформальной беседы, длившейся два с половиной часа, я посмотрел на коллег и сказал: "Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана". Пять лет спустя Нурсултан Назарбаев возглавил страну", - делится воспоминаниями президент Казахстана.

В статье "Уроки исторической личности", опубликованной в Egemen Qazaqstan, Касым-Жомарт Токаев подробно рассказывает о достижениях страны под руководством первого президента.