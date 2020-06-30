В Армении 593, в Грузии восемь новых случаев заражения COVID-19

В Грузии за минувшие сутки врачи выявили коронавирус у восьми человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 939, сообщает сегодня грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 80 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 242 человека. Выздоровели 817, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.

В Армении ситуация похуже: по данным единого информационного центра республики, за минувшие сутки в стране выявили коронавирус у 593 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 26 тыс. 658. За сутки скончались 10 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 612 человек.