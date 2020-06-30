Раскрыта причина «алмазных дождей» на Нептуне

Американским ученым удалось воссоздать «алмазный дождь», встречающийся на Нептуне и Уране. Исследование проводилось в Национальной ускорительной лаборатории SLAC (США), сообщает издание Popular Mechanics.

Обладая знанием, что атмосфера планет состоит преимущественно из водорода, гелия и метана, специалисты попытались воссоздать похожие условия в лабораторных условиях. Ученые использовали рентгеновский лазер, вместо метана они взяли углеводородный полистирол. Последний материал был нагрет до 4,7 тысячи градусов и помещен под давление около полутора миллионов бар. По словам специалистов, оно эквивалентно давлению 250 африканских слонов на поверхность ногтя.

В результате опытов получилась химическая реакция с расщеплением углеводорода — углерод кристаллизовался в виде алмазов, а водород улетучился. По словам исследователей, эксперимент раскрывает причину, почему ядро Нептуна генерирует огромное количество энергии — примерно в два раза больше, чем оно получает от Солнца. Ученые пришли к выводу, что колоссальную энергию вырабатывают скопления алмазов.

«Понимание этих процессов будет более актуальным с открытием новых экзопланет», — заявил принимавший участие в исследовании ученый Доминик Краус (Dominic Kraus). Эксперименты с «алмазными дождями» начались в 2017 году, однако первые испытания не дали ясности.