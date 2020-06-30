Россия начала поставлять лекарство от коронавируса за границу

Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он был отправлен в Беларусь, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение фонда.

"Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тысяч курсов", - отметили в фонде.

Кроме того, ведутся переговоры о поставках "Авифавира" в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность выражают страны СНГ и Ближнего Востока и других регионов мира.