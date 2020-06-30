В России снова рост новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрированы 6 760 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных к утру 2 июля достигло 661 165 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Днем ранее было зафиксировано 6 556 новых случаев, 30 июня - 6693, 29 июня - 6719.

За минувшие сутки умерли 147 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекции, с начала эпидемии умерли 9 683 человека. Выздоровели в общей сложности 428 978 человек, в том числе 6 047 за прошедшие сутки.