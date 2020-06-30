Предсмертное обращение журналиста: «Нет воды! Нет туалета!»

Накануне haqqin.az писал, что режиссер департамента общественно-политических и аналитических передач AzTV Самир Наджафзаде скончался от коронавируса.

В социальных сетях распространилась аудиозапись сотрудника AzTV Самира Наджафзаде, отправленная им незадолго до смерти.

Перед самой смертью Самир Наджафзаде отправил родным аудиосообщение, в котором пожаловался на невозможные условия, царящие в больнице.

«Здесь ужасно. Нет туалета, негде даже руки помыть. Здесь постоянно кричат другие больные пациенты», - рассказывает Самир Наджафзаде. При этом на фоне его речи слышны крики задыхающегося больного.

Самир Наджафзаде сообщил, что он и сам задыхается и не может дышать без кислородной маски. Через несколько дней молодого человека не стало.

Журналистам удалось выяснить, что Самир Наджафзаде лечился в Клиническом медицинском центре №1 (Семашко). Ранее пациенты также жаловались на жуткие условия в этой больнице.