Турция ответила Помпео: «Никто не вправе говорить о наших правах в стиле «мы требуем»

Турецкий дипломат отметил, что Турция защищает все свои культурные ценности, включая Айя-Софию, без какой-либо дискриминации и в рамках традиций толерантности. «Айя-София, расположенная на нашей земле, является собственностью Турции, как и все наши культурные ценности», - подчеркивается в заявлении.

Представитель турецкого МИД указал также, что любой вопрос, касающийся Айя-Софии, является «внутренним делом и частью суверенных прав Турции»: «Разумеется, каждый волен выражать свое мнение. Однако никто не вправе говорить о наших суверенных правах в стиле «мы призываем, мы требуем».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал Турцию сохранить статус музея для Айя-Софии: «Призываем правительство Турции сохранить статус музея как образец приверженности Турции к уважению религиозных традиций и многообразной истории, которые внесли свой вклад в Турецкую Республику, и обеспечить ее (Айа-Софии) доступность для всех».