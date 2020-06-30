Эльман Пашаев: Идет борьба за деньги Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, устроивший «пьяное» ДТП в центре Москвы, не знает, что творится в семье погибшего водителя Сергея Захарова, а реально хочет им помочь и тяжело переживает.

Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил об этом в интервью «КП», отметив, что в семье Сергея Захарова идет «борьба за деньги».

«Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит», — сказал Пашаев, добавив, что родня Захарова «рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим».

Защитник также сообщил, что Ефремов продолжает отказываться от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело. «До сих пор не отошел от шокового состояния», — резюмировал адвокат.