Бакинцев призвали не злоупотреблять отсутствием полицейских постов

Граждане не должны злоупотреблять тем, что в Баку и на прилегающих территориях сняты полицейские посты. Об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, те, кто выходит из дома в период ужесточенного режима карантина без соответствующего разрешения, злоупотребляя отсутствием полицейских постов, будут выявлены и привлечены к ответственности.