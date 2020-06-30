Бакинцев призвали не злоупотреблять отсутствием полицейских постов
Граждане не должны злоупотреблять тем, что в Баку и на прилегающих территориях сняты полицейские посты. Об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев.
По его словам, те, кто выходит из дома в период ужесточенного режима карантина без соответствующего разрешения, злоупотребляя отсутствием полицейских постов, будут выявлены и привлечены к ответственности.
«Просим всех соблюдать требования ужесточенного режима карантина, то есть не выходить из дома без sms-разрешения, не злоупотреблять возможностью регистрации на портале разрешений. Социальная изоляция, минимизация контактов нужны для защиты здоровья людей. Надеемся, что никто не будет подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих. Против нарушителей карантина будут приниматься меры в соответствии с законом», - сказал К.Алиев.
Как сообщалось ранее, со 2 июля на улицах и проспектах Баку, за исключением въезда и выезда из города, не будет специальных полицейских постов. Причина в том, что больше сотрудников полиции будет привлечено к контролю над соблюдением особого карантинного режима. Будет усилен контроль над соблюдением требований карантина в закрытых помещениях, в частности ношением медицинских масок и соблюдением социальной дистанции.