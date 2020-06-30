Служба ASAN: В отправке номера автомобиля на 8103 нет необходимости

Для лиц, имеющих разрешение на выход из дома в период ужесточенного режима карантина, отдельное разрешение на регистрацию автомобиля не требуется. Об этом сказал сегодня глава пресс-службы Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (Служба ASAN) Эльнур Нифталиев.

По его словам, после отмены полицейских постов в Баку и на прилегающих к столице территориях изменений в системе SMS-разрешений "8103" нет.

«Для использования личного транспорта при выходе из дома в систему "8103" не требуется отправлять государственный номер транспортного средства, а достаточно отправить серию и номер удостоверения личности», - сказал Нифталиев.