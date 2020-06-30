Новые назначения в Бакинской прокуратуре
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев произвел новые назначения в органах прокуратуры.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, приказами Кямрана Алиева Мобиль Шафиев и Мурват Гасанов назначены заместителями прокурора города Баку, а Шабнам Ибрагимова и Фамиль Ахундов - помощниками прокурора города Баку.
Также приказом генпрокурора Зауру Ахундзаде поручено исполнение обязанностей прокурора Пираллахинского района.
Кроме того, прокурор Сабирабадского района Парвин Гулиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела по надзору за органами внутренних дел прокуратуры города Баку.
Другими приказами, подписанными Кямраном Алиевым, Ровшан Алиев назначен начальником Управления внутренних расследований прокуратуры Баку, Гюнай Эюбова - заместителем начальника Управления правового обеспечения Генеральной прокуратуры.