Экстренная посадка вертолета ВВС США в центре Сеула

Вертолет воинского контингента США в Южной Корее сегодня, в четверг, экстренно сел в центре Сеула. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на полицию.

По ее данным, машина направлялась с военной базы в Сеуле на базу в город Пхёнтхэк в 65 км к югу от столицы. Во время полета возникла техническая неполадка в двигателе, из-за чего вертолет был вынужден приземлиться в парке, расположенном в центре Сеула, у реки Хан.

Как отметили в полиции, никто не пострадал. Воздушный поток, созданный винтами вертолета, повредил несколько торговых лавок.