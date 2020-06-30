1 июля около 07:00 в Габалинский районный отдел полиции поступила информация, что в одном из центров отдыха на территории села Вандам Габалинского района владелец центра - житель поселка Р.Рагимов застрелил своего брата Азера и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районной полиции и прокуратуры, подозреваемый в совершении преступления Р.Рагимов был задержан. У него изъята охотничья винтовка марки «ИЖ» без соответствующих документов.

Прокуратура Габалинского района ведет расследование.