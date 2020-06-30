Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Согласно информации, Ильхам Алиев передал Владимиру Путину поздравления в связи с голосованием подавляющего большинства граждан России за изменения в Конституцию.

Глава государства расценил это важное событие в общественно-политической жизни России как очередное проявление поддержки, оказываемой гражданами страны политике, проводимой президентом Владимиром Путиным.

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что изменения в Конституцию внесут большой вклад в дальнейшее развитие, благополучие Российской Федерации, укрепление общественно-политической стабильности в стране.

Президент Владимир Путин выразил главе Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора также состоялось обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией.