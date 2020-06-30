Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, но продолжит сохранять режим самоизоляции и работать дистанционно, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы (лидера нации) на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - написал Укибай в Twitter.

18 июня пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщала, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.