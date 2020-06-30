Günay Sığorta благодарит полицию

Согласно указу №710, подписанному общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым 24 мая 1998 года, 2 июля 1918 года было объявлено Днем создания полиции Азербайджана, которой в этом году исполняется 102 года.

По этому случаю компания Günay Sığorta вручила благодарственное письмо, автомобильные холодильники и различные подарки сотрудникам полиции, работающим в северном регионе.