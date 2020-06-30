Günay Sığorta благодарит полицию
Согласно указу №710, подписанному общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым 24 мая 1998 года, 2 июля 1918 года было объявлено Днем создания полиции Азербайджана, которой в этом году исполняется 102 года.
По этому случаю компания Günay Sığorta вручила благодарственное письмо, автомобильные холодильники и различные подарки сотрудникам полиции, работающим в северном регионе.
Основная цель проекта #OnlarVarDeyə - передать сообщение благодарности сотрудникам полиции, которые своей деятельностью сумели добиться, в том числе, повышению безопасности дорожного движения.
Сейчас азербайджанская полиция работает на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) вместе с нашими врачами. Полицейские, невзирая на угрозу своему здоровью, защищают наших граждан, строго следят за соблюдением специальных карантинных правил для снижения риска распространения инфекции.
Günay Sığorta, отличающаяся своей политикой корпоративной социальной ответственности, продолжит реализацию социальных проектов.
Компания поздравляет всех сотрудников МВД с Днем полиции и желает им успехов в их важной для азербайджанского государства и нации работе.