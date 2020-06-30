Ильхам Алиев утвердил новые штрафы за неношение масок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает АзерТАдж.

Согласно изменениям в Кодекс, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных защитных средств в период антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непресечение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами физические лица будут штрафоваться в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - в размере 400 манатов.

Кроме того, за повторное совершение этих действий в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании физические лица будут штрафоваться в размере 200 манатов, должностные лица - в размере 400 манатов, юридические лица - в размере 800 манатов.